Bettwäsche liegt in Regalen einer Kleiderkammer.

Einrichtung in Bad Lobenstein nimmt nur noch Schränke, Betten sowie verschiedene Haushaltsgeräte an

Kleiderkammer in Bad Lobenstein wird zum Möbelhaus

Von Sophie Filipiak

Bad Lobenstein. Die Kleiderkammer Bad Lobenstein befindet sich seit Wochen in einer Art Schwebezustand. Die normalen Öffnungszeiten gelten nicht mehr, aber Spenden werden nach vorheriger Absprache per Telefon immer noch entgegengenommen und an Bedürftige verteilt. Möglich wird dies durch viel ehrenamtliches Engagement und einer guten Zusammenarbeit mit dem Behörden.

„Wir haben geöffnet und aber auch wieder nicht“, erklärt Ursula Preiß, Leiterin der Bad Lobensteiner Kleiderkammer. Wer etwas spenden möchte, kann sich telefonisch an sie wenden und sie regelt die Annahme. Dabei werde genau auf die Einhaltung der Abstandregeln geachtet. Derzeit darf sich immer nur einer der drei Mitarbeiter zeitgleich in der Kleiderkammer aufhalten und die Waren entgegennehmen oder ausgeben.

Großer Bedarf an Betten

Aber nicht alle Spenden werden angenommen. „Im Frühjahr haben viele während des ersten Lockdowns aussortiert und uns gebracht“, erzählt Ursula Preiß. Daher besteht an Kleiderspenden kein Bedarf mehr. „Es war auch viel Mist dabei“, sagt die Leiterin der Kleiderkammer ehrlich. „Wir mussten einiges aussortieren, denn obwohl das Spenden sind, können wir keine verdreckte oder beschädigte Kleidung weitergeben.“

Daher hat die Kleiderkammer nun ihr Konzept komplett umgestellt: Von Bekleidung auf vorrangig Möbel. „Wir brauchen dringend gut erhaltene Möbel aller Art, vor allem Betten“, so Ursula Preiß. Aber auch Waschmaschinen, E-Herde und Kühlschränke werden händeringend gesucht. Um die Frage des Transports der sperrigen Möbel müssen sich die potenziellen Spender aber keine Sorgen machen.

Enge Zusammenarbeit mit Sozialarbeiterinnen

Denn dank der guten Zusammenarbeit mit Kerstin Lämmerhirt vom Deutschen Roten Kreuz und Oksana Ladwig vom Landkreisamt kann eine Abholung organisiert werden. „Meistens kommen die Schränke oder Betten erst zu uns in die Kleiderkammer als eine Art Zwischenlager“, erklärt Ursula Preiß.

Wichtig sei es aber vorab ein oder mehrere Fotos der zur Spende stehende Möbel zu schicken. „Sie sollten möglichst in einem guten Zustand sein“, betont die Leiterin der Kleiderkammer. Falls Elektrogeräte gespendet werden sollen, muss zuvor sichergestellt werden, dass sie auch noch funktionieren.

Hilfe bei der Ausstattung von Flüchtlingswohnungen

Neben großen Möbeln für den Haushalt werde auch noch Küchengeräte aller Art, Besteck, Geschirr, Töpfe und Pfannen von der Kleiderkammer entgegengenommen. Die gespendeten Möbel und andere Sachen kommen zumeist Wohnungen von Flüchtlingen zugute. „Durch unsere Arbeit ersparen wir dem Landratsamt daher viel Geld“, sagt Ursula Preiß.

Wer Möbel oder Haushaltsgeräte der Kleiderkammer Bad Lobenstein spenden möchte, kann sich an Ursula Preiß unter Telefon 036651/134550 wenden.

