Kleine Entschädigung für Feuerwehrleute in Wurzbach beschlossen

Eine lange und teilweise emotional geführte Diskussion gab es im Wurzbacher Stadtrat zum Thema Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Beamten und Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren. Vorab präsentierte Bürgermeister Jan Schübel (CDU-BU) eine Übersicht der vorgeschlagenen Beträge, die für das jeweilige Amt, wie zum Beispiel den Stadtbrandmeister oder den Gerätewart, ausgegeben werden sollten.

Es wurde schnell klar, dass sich diese Summen im Rahmen halten werden, da in der Aufstellung für alle mit der Zuwendung bedachte Ehrenämtler ersichtlich wurde, dass man sich jeweils im Mittel der gesetzlich festgelegten Mindest- und Maximalbeträge bewegt. Stadtbrandmeister Karol Plewnia erläuterte, dass es sich nicht um eine Bezahlung für Einsätze handle, sondern die Entschädigung jenen Kameradinnen und Kameraden zukommen soll, „die sich über alle Maßen engagieren“. Man habe sich in der Wehr zusammengesetzt und beraten, aber auch mit anderen Wehren gesprochen, wie dort mit der Höhe der Vergütungen verfahren werde. „Wir bewegen uns auf gleichem Niveau, wie etwa die Wehren in Remptendorf und Lehesten“, so Plewnia.

Satzung tritt rückwirkend in Kraft

Seinen Einwand erhob Siegfried Heertsch (parteilos), der meinte, dass es sich um eine freiwillige Feuerwehr handle und niemand gezwungen sei, dort mitzumachen. Auch jene Menschen, die sich auf andere Weise für Wurzbach und in den Ortsteilen engagieren, sollten berücksichtigt werden. Dem entgegneten Christian Kranz und Sandro Wildt (beide CDU-BU) mit sachlichen Argumenten: Sie gaben Einblicke in ihre jeweiligen Zusatz-Tätigkeiten als Wehrführer und Jugendwart bei der Feuerwehr und nannten Beispiele für den damit einhergehenden Aufwand und Freizeitverlust. „Dafür ist diese kleine Entschädigung gedacht“, so Kranz. Auch Max Wagner (VWG) brach eine Lanze für die Feuerwehrleute. Er selbst sei zwar kein Feuerwehrmann, wisse aber aus Erfahrung in der eigenen Familie, welch hohes Maß an Bereitschaft und Einsatz erbracht werde: „Ich gestehe es den Feuerwehrleuten gerne zu.“ Nachdem Christian Kranz eine namentliche Abstimmung beantragt hatte und diese durchgeführt wurde, ist die neue Satzung bei einer Gegenstimme rückwirkend zum 1. Dezember 2019 verabschiedet worden.