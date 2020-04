Kleine Präsente in Bad Lobenstein als Dank an die Verkäuferinnen

Sie stehen zurzeit an der vordersten Front. Während die meisten Menschen gezwungen sind, von ihrem Arbeitsplatz fern und stattdessen zuhause zu bleiben, haben die Verkäuferinnen und Verkäufer in den weiterhin geöffneten Lebensmittelmärkten alle Hände voll zu tun. Ihnen dafür persönlich einen Dank zu sagen, dazu ist derzeit Landtagsmitglied Ralf Kalich (Linke) unterwegs. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Corona kennt keine Parteien“, sagt Kalich gleich, dass es ihm eine wichtige Herzensangelegenheit sei, „einfach mal jenen ein Dankeschön zu übermitteln, die sich jetzt täglich der Ansteckungsgefahr aussetzen.“ Dazu hatte er einige kleine Geschenkpäckchen zusammengestellt und Apotheken sowie Einkaufsmärkte in der Region aufgesucht. „Ich weiß, dass dies nur ein symbolischer Akt sein kann“, so Kalich. Und nicht jeden einzelnen Markt könne er besuchen. „Aber vielleicht inspiriert das ja auch andere“, hofft er. Klaus Möller stimmte dem zu und übernahm als stellvertretender Bürgermeister den Part, auch seitens der Stadt den Dank zu übermitteln. „Schließlich tragen diese Menschen jetzt mit die Hauptlast in der Krise“, so Möller.

Anerkennung über die Krise hinaus

Wünschenswert sei, so äußerten sich beide, dass den Helden in der Corona-Zeit auch späterhin mehr Respekt zukomme und sich mancher Arbeitgeber dazu durchringen könne, bei der Lohnzahlung etwas draufzupacken.

In sämtlichen Einkaufsmärkten herrschen jetzt besonders strenge Hygienevorschriften. Dazu gehört, dass Kunden nur noch mit den bereitstehenden Einkaufswagen oder -körben die Märkte betreten dürfen, auch wenn nur ein einzelner Artikel gekauft werden soll. „Damit behalten wir am besten die Übersicht, dass sich nur eine begrenzte Anzahl an Kunden im Markt aufhält“, begründete Susann Ziener, Leiterin des dm-Marktes in Bad Lobenstein, diese Regelung. Dort gibt es übrigens nach wie vor drei klare Favoriten bei den meistverkauften Waren: Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und Seife.