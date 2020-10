Klo-Auflage gefährdete Partei-Auftritt in Mödlareuth

Das war nicht witzig: Kurz vor Ultimo hatte der Kreisverband Hof der Partei „Die Partei“ vom Landratsamt Saale-Orla eine Hürde bei der für Sonnabend in Mödlareuth geplanten Veranstaltung aufgestellt bekommen. Zwei Dixi-Toiletten, die regelmäßig zu reinigen sind, wurden plötzlich zur Grundvoraussetzung, um den Fall der Mauer würdigen zu können.

„Vor sechs Wochen ist die Veranstaltung angemeldet worden“, sagte Andreas Hartmann, Bezirksvorsitzender Oberfranken der Partei, gegenüber unserer Redaktion. Vor vier Wochen habe es dann das große „Kooperationsgespräch“ zwischen dem Veranstaltungsanmelder und Vertretern von Kreisverwaltung, Polizei bis hin zum Staatsschutz gegeben. Über 20 Leute, die beisammen saßen und von denen aber zu diesem Zeitpunkt offenbar niemand an menschliche Bedürfnisse dachte. „Selbst Dixi-Verleiher benötigen fünf Tage Vorlauf“, sagt Hartmann. Wenige Minuten nach einer Presseanfrage am Donnerstag in der Kreisverwaltung dann plötzlich die frohe Botschaft an die Partei: Die Klo-Auflage ist vom Tisch, die Partei-Vertreter sind jetzt ohne Dixi erleichtert.

Ab 11 Uhr Einheitsbrei

Für 100 Veranstaltungsteilnehmer erfolgte die Anmeldung. Beginn ist 11 Uhr mit einem Einheitsbrei zum gemeinsamen Brunch. Da ist dann die Gelegenheit, dass sich Ossis und Wessis gegenseitig die Butter vom Brot nehmen, so wie es 30 Jahre lang mancherorts praktiziert worden sein soll. Ab 12 Uhr besteht Gelegenheit, sich den Ort Mödlareuth, das Museum mit seinen Erinnerungsstücken an die Zeit der Teilung Deutschlands oder auch die anderen Veranstaltungen anzuschauen, zu denen eine von jener Partei gehört, deren brauner Geist sich ungezügelt außerhalb von Dixi-Siedlungen ausbreiten darf.

SBZ für den Osten

Ab 14 Uhr wollen schließlich Vertreter der Partei „Die Partei“ ihre Reden schwingen. Hierbei dürfte von der Bühne verkündet werden, wie sich die Partei „für zwei Deutschland“ stark macht, in denen es sich „gut und gerne leben“ lasse. Schließlich findet sich im Partei-Programm die Zielstellung, eine Neugliederung des Bundesgebietes durch Verringerung der Anzahl der Bundesländer vorzunehmen. Praktischerweise sollen hierbei Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu einem starken Ost-Bundesland gebündelt werden und als Sonderbewirtschaftungszone (SBZ) von niedrigen Steuersätzen, flexiblen arbeitsrechtlichen Regelungen und einer gestrafften Verwaltung profitieren.

Zwei Sitze im EU-Parlament

Bei aller Satire: Die Partei gibt es tatsächlich seit ihrer Gründung im Jahr 2004 durch Redakteure des Satire-Magazins „Titanic“, vergleichbar mit dem ostdeutschen Magazin „Eulenspiegel“. Im Akronym „Partei“ steckt „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“. Die Mitgliederzahl liegt mit über 45.000 deutlich über jener der AfD mit 34.000. Zahlenmäßig besser gegenüber der AfD liegt auch die Frauenquote der Partei mit 21,31 Prozent, bei der es die Alternative auf nur 17 Prozent bringt. Um die Statistik zu komplettieren: bei den staatlichen Zuschüssen ist die Partei „Die Partei“ der AfD klar unterlegen. Im vorigen Jahr gab’s ganze 381.674,06 Euro für die Satiriker, während sich der Staat den braunen Geist im blauen Mantel über zehn Millionen Euro kosten ließ. Mit dem Parteivorsitzenden Martin Sonneborn sowie dem Kabarettisten Nico Semsrott hat die Partei seit vorigem Jahr zwei Sitze im Europäischen Parlament. Der Wahlerfolg gelang mit dem Programm „Für Europa reicht’s“.