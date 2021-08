Kollision auf Brücke in Sparnberg

Die Polizei musste am Donnerstag im Oberland zu einem Unfall in Sparnberg sowie zu einer Unfallflucht in Wurzbach ausrücken.

Sparnberg/Wurzbach Für zwei Autos wurde es plötzlich zu eng. In Wurzbach gab es eine Unfallflucht.

Eine Brücke, zwei Autos und zu wenig Platz für beide - zu dieser Konstellation kam es am Donnerstag gegen 8.30 Uhr bei Sparnberg. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW die schmale Überquerung der Saale. Auf dem regennassen sowie schmierigen hölzernen Brückenbelag rutschte der Fahrer mit seinem Auto frontal gegen den Opel einer 65-jährigen Frau. "Zum Glück blieben die Beteiligten unverletzt", heißt es im Polizeibericht. An den Fahrzeugen jedoch entstand Sachschaden.

Zaun wird beschädigt

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer rangierte im Laufe des Donnerstags vermutlich mit einem Lkw im Einmündungsbereich eines Grundstücks in der Straße "An der Kirche" in Wurzbach. Dabei stieß er laut Polizei gegen den Zaun und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Jetzt wird wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.