Peter Hagen über die Hilfe in der Kleiderkammer

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Arbeit für ein Dankeschön

Braucht das reiche Deutschland Kleiderkammern für Ärmere? Endlose Diskussionen ließen sich zu diesem Thema führen. Doch am Ende aller Debatten wäre noch keinem jener Menschen geholfen, denen es nicht so gut geht wie einer klaren Mehrheit in diesem Land.

In Bad Lobenstein ist die Kleiderkammer seit vier Jahren ein fester Anlaufpunkt geworden für Menschen der verschiedensten Nationen. Neben Kleidung, die dieser Einrichtung ihren Namen gab, sind es längst auch Einrichtungsgegenstände wie Kleinmöbel, Haushaltwaren, Elektrogeräte, Spielsachen und vieles mehr, die hier erhältlich sind. Dank großzügiger Spender, denen daheim die Kinder aus der Kleidung gewachsen sind oder die nach einer Neuanschaffung überzeugt sind, dass nicht alles Ausgediente auf den Müll gehört. In erster Linie aber kann es diese Kleiderkammer nur deshalb geben, weil sich Menschen gefunden haben, die sich um die Annahme, Begutachtung, Sortierung und Ausgabe der Waren kümmern – und das für nicht mehr als ein Dankeschön. Während manche ihre Zeit damit verbringen, sich in Hass und Hetze zu suhlen, beweisen andere Menschlichkeit und Nächstenliebe. Die Frauen der Kleiderkammer haben schon jetzt vielen Familien eine schöne Weihnacht beschert.