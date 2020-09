Die Gemeinde Remptendorf stand nun vor der Entscheidung, die in Gahma schon vor Jahren gefallen war. 2016 wurde bekannt, dass der Zweckverband Wasser und Abwasser ­Lobensteiner Oberland das Abwassernetz in Gahma wegen fehlender Rentabilität nicht erneuern würde. Aber anstatt auf jedem Grundstück eine Kleinkläranlage zu errichten, kamen die Gahmaer – allen voran Tino König – auf die Idee, ein ortseigenes Netz mit Kläranlage zu errichten. Da es sich nicht lohnen würde, allein für das Abwassernetz die Straßen aufzureißen, entstand nebenbei auch der Plan, ein Wärmenetz zu entwickeln. Nach Umfragen, Besuchen in Orten mit ähnlichen Projekten, der Gründung der Genossenschaft und Anträge auf Fördermittel haben nun die Arbeiten für das eigentliche Abwasser- und Wärmenetz begonnen. Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen und Kreativität zahlen sich in diesem Beispiel eben aus. Die Gemeinde Remptendorf und Bürgermeister Thomas Franke standen den Plänen des kleinen Ortsteiles wohlwollend und unterstützend gegenüber. Und profitiert nun davon. Anstatt für zwei gemeindeeigenen Gebäude jeweils eigene Kläranlagen zu bauen, werden sie einfach ans Netz angeschlossen.