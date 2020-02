Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Die Suche geht weiter

Die Volkssolidarität Oberland steht nun unter Zugzwang. Im vergangenen Jahr klang alles noch sehr vielversprechend: ein großes Grundstück war gekauft und erste Vorschläge über die Gestaltung des neuen Kindergartens lagen schon auf dem Tisch.

Nun kommt es doch anders als gedacht. Die Kosten für einen Neubau sind zu hoch, die Rentabilität durch die Einwohnerentwicklung möglicherweise nicht gegeben, da zu wenig Kinder die Einrichtung in den kommenden Jahren besuchen könnten.

Die Pläne eines Neubaus waren dann doch etwas zu hochtrabend. Es hätte klappen können, mit den nötigen Finanzen und Fördermitteln. Aber so sollte es nun mal nicht sein.

Trotz des herben Rückschlags will die Volkssolidarität an der Einrichtung in Lückenmühle festhalten. Daher werden nun die Erwartungen wieder etwas zurückgeschraubt. Wenn kein Neubau realisiliert werden kann, müssen eben andere Lösung her. Beispielsweise der Ausbau eines geeigneten Objektes im Ort. Vielleicht jedoch kann die Volkssolidarität den Kindergarten als Träger behalten.

Ob diese Pläne nun von Erfolg gekrönt werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Denn viel Zeit bis zum 30. September, wenn der Mietvertrag ausläuft, bleibt nicht mehr.