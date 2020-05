Oliver Nowak über die Gerichtsverhandlung in Gera

Kommentar: Erfolge in der Niederlage

Dass der Betriebsrat mit seinen Anträgen beim Arbeitsgericht in Gera scheitern könnte, wurde schon nach den ersten Sätzen der vorsitzenden Richterin deutlich. Dass es dann auch so kam, nicht verwunderlich. Doch in der Niederlage stecken auch Erfolge.

Zum einen der Gang vor das Landesarbeitsgericht in Erfurt. Zwar könnten Zweifler argumentieren, dass auch diese Instanz durchaus dem Beschluss des Arbeitsgerichtes folgen könnten. Doch will der Antragsteller des Betriebsrates gerade gegen die Urteilsbegründung des Arbeitsgerichtes mit detaillierten Ausführungen vor dem Landesarbeitsgericht glänzen. Und des Anwalts Pulver scheint noch nicht verschossen.

Zum anderen ist es auch ein Erfolg, wie viele Augen diese kleine Arbeitsgerichtsverhandlung, bei der es um nur 18 Beschäftigte geht, verfolgen. Wenn Zeitung, Fernsehen, Gewerkschaftsvertreter und Landespolitiker in der Zuschauerreihe bei einer solch kleinen Verhandlung sitzen, ist das alles andere als gewöhnlich.

Darüber hinaus hat die Richterin bemerkt, dass die Vorgänge im Schleizer Krankenhaus kein gutes Licht auf die Geschäftsführung werfen – auch, wenn das eigentlich nicht zur rechtlichen Auseinandersetzung gehörte. Somit wurde zumindest schon gerichtlich festgestellt, was viele anprangern.