Kommentar: Freie Wahl statt Kostenfrage

In unserer Gesellschaft haben wir oft die Qual der Wahl. Im Supermarkt, wenn es darum geht, Vollmilch oder fettarme Milch zu kaufen, am besten in Bio-Qualität. In der Wahlkabine bei der Entscheidung, welcher Partei man seiner Stimme gibt. Oder eben, welche Einrichtung das eigene Kind besuchen soll. Eltern haben das Wahlrecht beginnend bei den Kindergärten bis hin zu Schulen. Die Kommunen und das Land sind zwar gesetzlich dazu verpflichtet, genügend Plätze zur Verfügung zu stellen, aber es besteht auch die Möglichkeit andere Einrichtungen zu wählen.

Und gerade das macht das Bildungsangebot bunter und abwechslungsreicher. Es gibt einige unterschiedliche Pädagogikansätze, aber auch Gemeinsamkeiten. Sicher gibt es sowohl an Staatlichen Schulen wie auch an Schulen in freier Trägerschaft Lehrer, die sich für ihre Schüler auch außerhalb des Unterrichts engagieren, und eben andere die nur den Lehrplan abarbeiten. Und ein Abschluss an einer Montessori-Gemeinschaftsschule wird genauso anerkannt wie der einer Staatlichen Schule. Daher ist es richtig und notwendig, dass die Einrichtung von der Regierung nicht ungleich behandelt werden, vor allem in finanzieller Hinsicht. Denn ansonsten haben nur noch diejenigen eine Wahlmöglichkeit, die es sich auch leisten können.