Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug – ein langer und komplizierter Name für ein Vehikel, das im Ernstfall Leben retten kann. Die Wurzbacher Feuerwehr kann sich nun über ein neues HLF freuen, das mit einigen technischen Neuerungen aufwarten kann: ein leistungsstarker Lichtmast und C-Schläuche an beiden Seiten des Fahrzeuges statt eines üblichen Schnellangriffsschlauch. Viele Wehren im Oberland sind sicherlich ein wenig neidisch auf das neueste Schmuckstück im Fuhrpark der Wurzbacher Feuerwehr. Zumal das HLF nicht nur über die genannten technischen Finessen und mehr verfügt, sondern auch optisch etwas hermacht. Nicht jeder Ortsteil oder Kommune kann von sich behaupten, über ein personalisiertes Löschfahrzeug zu verfügen, geschweige denn ein brandneues Vehikel. In vielen Gerätehäusern stehen Fahrzeuge, die allein durch den Einsatz der Feuerwehrleute noch einsatzbereit sind. In manchen Fällen jedoch kann selbst der erfahrenste Mechaniker unter den Kameraden nichts mehr machen. Dann ist guter Rat sehr teuer. Meist wird dann händeringend nach einem gebrauchten Fahrzeug gesucht, das einige Jahre noch einsetzbar ist. Auch in Wurzbach blieb das alte HLF 26 Jahre lang im Dienst, nachdem es gebraucht und eigentlich nur als Übergangslösung gekauft wurde.