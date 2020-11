Kommentar: Gemeinsam mehr erreichen

Die vergangenen Wochen drehte sich bei den Faschingsvereinen alles um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die kommende Saison gestaltet werden kann. In Wurzbach war beispielsweise geplant, am kommenden Wochenende am Hammersaal mit Küchle und Videos vergangener Veranstaltungen in den Fasching zu starten. Aber nach langem Hin und Her wurde die Aktion vor einigen Tagen komplett abgesagt.

Wie es im kommenden Jahr weitergehen wird, ist noch unklar. Zumal nicht abzusehen ist, ob die derzeitigen strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht um weitere Wochen, wenn nicht gar Monate verlängert werden. Mit dem gemeinsamen Video und der neuen stärkeren Vernetzung der Karnevalsvereine untereinander setzen die Organisatoren ein starkes Zeichen, dass sie sich gemeinsam in dieser für sie schwierigen Zeit unterstützen. Die verschiedenen Gruppen in den jeweiligen Vereinen müssen motiviert werden, am Ball zu bleiben, auch wenn noch keine Auftritte in Sicht sind. Die so wichtige Kinder- und Jugendarbeit der Faschingsclubs ist nur eingeschränkt möglich. Schließlich darf man nicht vergessen, dass die Vereine nicht nur zum Feiern da sind, sondern Begegnungsräume für alle Generationen schaffen.