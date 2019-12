Peter Hagen zu merkwürdigen Gestalten und Zeichen in Bad Lobenstein

Meine Meinung Kommentar: Gesundes Maß an Vorsicht

Wenn sich derzeit jemand an der Haustür zu schaffen macht, ist ein gesundes Maß an Vorsicht dringend zu empfehlen. Schließlich glaubt niemand wirklich an den Weihnachtsmann.

Nachdem es in den zurückliegenden Wochen zu einigen Einbrüchen in der Region gekommen war, bei denen Täter mit Vorliebe und die Polizei sehr zum Bedauern im Dunklen tappen, dürfte das jüngste Auftauchen einer Gestalt mit tief heruntergezogener Kapuze nicht gerade als Beruhigungspille wirken. Und auch die Markierung an einem Hauseingang, die keineswegs den Schornsteinfeger ankündigt, lässt einen fast schon gruseln. Nun ist gewiss nicht der Moment, um gleich in Hysterie zu verfallen. Aber nicht jedem sofort die Tür zu öffnen und Zutritt ins Haus zu verschaffen darf als gut gemeinter Ratschlag verstanden werden. Auch ein kritischer Blick auf fremde Personen oder Fahrzeuge, die sich vielleicht etwas merkwürdig durchs Wohngebiet bewegen, kann nicht schaden. Gab es einen merkwürdigen Anruf? Selbst das ist eine Überlegung wert ob vielleicht nur getestet werden sollte, inwiefern jemand daheim ist. Beispiele, dass Ganoven einfallsreich sind, gibt es zur Genüge. Nur durch den Kamin kommen sie in den seltensten Fällen. Das ist dann doch eher der Weg des Weihnachtsmannes.