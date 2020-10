Kommentar: Mit wenig ist viel erreichbar

Die Lage ist ernst. Das versucht uns die Politik jetzt seit Tagen immer deutlicher vor Augen zu führen. Dabei braucht es im Prinzip gar keiner Ansagen aus Berlin, Erfurt oder Schleiz. Wer mit offenen Augen das Geschehen in der Welt verfolgt, hat längst mitbekommen, dass wir in Deutschland und erst recht im Saale-Orla-Kreis vergleichsweise noch gut dastehen was die Ausbreitung des Coronavirus betrifft. Und mit wenig Aufwand könnte das so bleiben.

Nach allem, was wir heute wissen, hilft es schon sehr, aufs Händeschütteln zu verzichten, anderen nicht ins Gesicht zu niesen und ein wenig Sicherheitsabstand zu halten. Würde das von jedem respektiert, wäre schon viel erreicht. Jeder kann weiterhin hinaus in die Natur und den Herbst genießen. Und noch gibt es geöffnete Einkehrstätten. Man kann seine Freiheit aber auch dafür verwenden, von Demo zu Demo quer durch Deutschland zu reisen um anderen zu beweisen, dass man schlauer als studierte und promovierte Virologen und Epidemiologen ist. „Mit dem Wissen wächst der Zweifel“, haben die Bad Lobensteiner „Querdenker“ ein Goethe-Zitat für ihren öffentlichen Auftritt ausgesucht. Es hätte sich ein geeigneteres Goethe-Zitat empfohlen: „Gewissen Geistern muss man ihre Idiotismen lassen.“