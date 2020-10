Fehler können passieren. Wenn man darauf hingewiesen wird, sollte man diese aber schnellstens beheben. Zumal, wenn sich der Aufwand in Grenzen hält.

Im konkreten Fall muss offenbar lediglich ein Verteilerkasten geöffnet und darin ein Kabel wieder angeschlossen werden, das versehentlich abgetrennt worden war. Und schon wäre die Panne behoben, derentwegen eine Seniorin seit Tagen keinen Fernsehempfang hat. Geradezu eine Frechheit ist es, sie jetzt auch noch bis Freitag vertrösten zu wollen – Fortsetzung nicht ausgeschlossen. Unter Service dürfte jeder etwas anderes verstehen.

Es ist schlimm genug, dass Mieter in der Regel zum Kabelanschluss gezwungen werden, der finanziell monatlich zu Buche schlägt. Während die Investition in eine Satellitenanlage auf Jahre hinaus einmalig ist. Doch Vermieter stehlen sich so am einfachsten aus der Verantwortung. Mieter und Kabelanbieter haben ein direktes Vertragsverhältnis. Gibt es Probleme, muss das untereinander geklärt werden.

Um nicht missverstanden zu werden: vor Pannen ist niemand sicher. Auch die Zustellung unserer gedruckten Zeitung ist mancherorts in der Zuverlässigkeit verbesserungswürdig. Doch das ist leider nicht allein mit einem Schraubendreher zu erreichen.