Kommentar: Trittbrettfahrer der guten Art

Das Engagement, das Tino König und die Genossenschaft in Gahma zeigen, zahlt sich nun aus. Der kleine Ort in der Gemeinde Remptendorf profitiert in mehrerer Hinsicht von dem Bau des Wärme- und Abwassernetzes, für das seit nunmehr fünf Jahren gekämpft wurde. Die beteiligten Bürger müssen sich nun keine eigenen Kleinkläranlagen mehr anschaffen und können auf eigene öl- oder holzbetriebene Öfen für die Heizung verzichten.

Aber nicht nur diese Rohre werden in den kommenden Monaten Stück für Stück unter die Erde verlegt. Leere Glasfaserkabel, der Grundstein für schnelleres Internet, werden auch gleich mitverlegt. Die Bauarbeiten bieten viele Chancen. Kein Wunder also, dass sich immer mehr an diesem Projekt beteiligen. Zweifler aus Gahma, die zunächst nicht an das Netz angeschlossen werden wollten, überdenken jetzt ihre Entscheidung von damals noch einmal.

Die Thüringer Energienetze nutzen die Gunst der Stunde und springen auf den Zug auf. Beziehungsweise verlegen neue Stromleitungen in den eh schon aufgerissenen Gräben. Auch die Strommasten werden in Zukunft aus dem Dorfbild verschwinden. Da macht es vielleicht nicht mehr so viel, dass die zwei zentralen Kleinkläranlagen mitten im Ort stehen.