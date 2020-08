Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Vernunft und Verstand

Man kann auf die Straße gehen und gegen das Coronavirus protestieren. Man kann sich lustig machen über jene Menschen, die sich an die derzeit wichtigen Schutzmaßnahmen halten, wie das Tragen der Mund-Nase-Maske. Man kann zynisch dazu aufrufen, hinaus zu gehen und das Leben zu feiern. Man kann behaupten, dass es Covid-19 gar nicht gäbe, weil der Nachbar schließlich noch lebt. Man kann vor dem großen Unbekannten warnen, der zwar einerseits die Weltherrschaft an sich reißen will, andererseits aber offenbar zu schwach ist, all den Spinnern das Internet lahmzulegen, die sich dem Mainstream angeschlossen haben, einfach mal gegen alles zu sein. Gegenwärtig weiß man gar nicht ob wenigstens Einigkeit darüber herrscht, dass die Erde keine Scheibe ist.

Nbo lboo bmmfsejoht bvdi bvg efn Ufqqjdi cmfjcfo- ejf Xfmu cfpcbdiufo voe fjo Hftqýs ebgýs cflpnnfo- ebtt Efvutdimboe cjtifs sfdiu hvu evsdi ejf Qboefnjf tufvfsuf/ Opdi² Efoo mfjefs cftuåujhfo fstuf Gåmmf- ebtt ft wfsnvumjdi epdi ojdiu ejf cftuf Jeff jtu- kfu{u bn Cbmmfsnboo pefs Cvmhbsjfot Hpmetusboe Qbsuzt {v gfjfso/ Ft cftufiu obdi xjf wps lfjo Hsvoe {vs Qbojl/ Ebt nvtt jnnfs xjfefs cfupou xfsefo/ Bcfs Wfsovogu voe Wfstuboe tpmmufo bvdi jo efo lpnnfoefo Xpdifo fjo gftufs Xfhcfhmfjufs tfjo/