Kommunen und Kreisverwaltung im Machtkampf

Der Saale-Orla-Kreis startet haushaltlos ins neue Jahr. Landrat Thomas Fügmann (CDU) hat am Montag im Schleizer Kreistag auf eine Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 der Kreisverwaltung verzichtet.

Ursprünglich wollte er über einen Etat auf der Basis einer Kreisumlage von 47 Prozent befinden lassen. In den vergangenen Wochen, nach dem ungewöhnlich laut und geschlossen geäußerten Protest der Kommunen gegen drohende Mehrbelastungen von mehreren Millionen Euro, hatte der Landrat Mittel und Wege gefunden, mit welchen er den Finanzierungsbeitrag der Gemeinden und Städte nach ursprünglich 48 Prozent um immerhin einen Prozentpunkt senken konnte.

So wollte Fügmann beispielsweise etwa 450.000 Euro Flüchtlingsversorgungsgelder einsetzen, die 2015 und 2016 nicht ausgegeben wurden. Allerdings habe ihn zwei Stunden vor dem Kreistag die Nachricht erreicht, dass dieser Betrag an das Land zurückgegeben werden müsse. „Ich glaube an viele Zufälle, aber an diesen nicht“, sagte der Landrat in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Weil der Haushalt urplötzlich nicht mehr rund war, habe er gar keine andere Wahl gehabt, als seinen Entwurf von der Tagesordnung zu nehmen.

Die AfD als Landrats-Versteherin

Über einen bis dahin wieder ausgeglichenen Haushalt wollte Fügmann am 6. Januar abstimmen lassen. Das nahm man so zur Kenntnis. Bis der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos, im Kreistag CDU-Fraktion) kurz vor dem Ende des öffentlichen Sitzungsteiles doch noch die Frage stellte, ob denn dieses Datum „realistisch“ sei. „Es geht hier nicht um Lappalien“, sagte Modde.

Immerhin lag dem Kreistag ein Antrag der FDP vor, wonach die Kreisumlage nicht nur um Fügmanns einen Prozentpunkt gesenkt werden soll, sondern um fünf Punkte auf 43 Prozent. Und zuvor hatte der Landrat mit seinem Haushaltsentwurf, wie zu hören war, nicht einmal die eigene CDU-Fraktion überzeugen können. Andererseits hatte Fügmann die AfD auf seiner Seite, die am Wochenende per Pressemitteilung angekündigt hatte, mit 47 Prozent zufrieden zu sein.

Im Hin und Her stellte sich dann heraus, dass vor dem Kreistag ja auch noch der Kreisausschuss zusammenkommen müsste. Bevor es noch peinlicher wurde, zogen sich die Fraktionsspitzen spontan zu einer nichtöffentlichen Beratung mit dem Ergebnis zurück, dass der frühest mögliche Termin für den nächsten Kreistag der 20. Januar ist.

Da werde er wieder einen Haushaltsentwurf mit einer Kreisumlage von 47 Prozent vorlegen, kündigte Fügmann an. Alles andere sei unrealistisch angesichts steigender Ausgaben in Bereichen wie Soziales, Personal und öffentlicher Personennahverkehr, die die Kreisverwaltung zu schultern habe.

Der Saale-Orla-Kreis könnte höchstens bei den sogenannten freiwilligen Leistungen sparen. „Will wirklich jemand die Musikschule schließen?“, stellte der Landrat rhetorisch in den Raum. Diese Einrichtung sei das kostspieligste Extra der Kreisverwaltung, bestätigte Fügmann auf Nachfrage. Und er versicherte, dass er die Musikschule auf keinen Fall in Frage stellen wollte.

Gemeinden und Städte erwarten „deutlichere Bewegung“

Für seinen Haushalt plädierte Fügmann auch mit dem Hinweis, dass Bauleistungen für 2020 so schnell wie möglich ausgeschrieben werden müssten. Schon im März sei es zu spät, wenn man vernünftige Preise haben wolle.

Ob sich der Landrat am 20. Januar durchsetzt, bleibt abzuwarten. Denn „aus Sicht der Gemeinden und Städte sind die 47 Prozent nicht ausreichend“, so Modde auf Nachfrage, der als Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes Saale-Orla sprach. Von Fügmann werde haushalterisch eine „deutlichere Bewegung“ und ansonsten ein „energischer Auftritt beim Land“ erwartet.

Gespannt sind Mitglieder des Kreistages schließlich auf die „Haushaltskonsolidierungsgruppe“, die Fügmann einrichten will. Die soll Einsparungspotenziale finden, allerdings erst für den übernächsten Haushalt.