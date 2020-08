Kompressorenstation in Lehesten nach 20 Jahren wiederbelebt

Seit Oktober 2019 wurde am alten Werksgebäude des Technischen Denkmals „Historischer Schieferbergbau Lehesten“ unter Hochdruck gearbeitet – mit coronabedingter Unterbrechung in den vergangenen Monaten.

Unter dem Titel „Laut aber ruhig – Die Bedeutung der Kompressorenstation im Schieferbruch Lehesten“ können Besucher des Technischen Schaudenkmals in einer neuen Ausstellung Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt der jüngeren Geschichte des Lehestener Schieferbergbaus erhalten.

Seit Oktober 2019 wurde am alten Werksgebäude des Technischen Denkmals „Historischer Schieferbergbau Lehesten“ unter Hochdruck gearbeitet – mit coronabedingter Unterbrechung in den vergangenen Monaten. In Kooperation von Schiller-Universität Jena und Stiftung „Thüringischer Schieferpark Lehesten“ wurde ein Projektseminar mit dem Titel „Blaues Gold“ in den Vorlesungsplan aufgenommen, welches sich die museale Neugestaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes, in diesem Fall der Historischen Kompressorenstation, zum Ziel setzte.

In diesem Kooperationsprojekt arbeiteten im Wintersemester 2019/2020 sowie anschließenden Sommersemester sechs Master-Studenten der Fachrichtung Volkskunde und Kulturgeschichte die Geschichte der Kompressionsstation auf, heißt es in einer Pressemitteilung.

Über den Alltag der ehemaligen Werksarbeiter

Die Studenten erhoben durch Archivrecherche, in Begegnungen mit dem Museumsort und durch Interviews mit ehemaligen Werksarbeitern Daten und werteten diese aus. Zudem entwickelten sie ein Ausstellungskonzept. Das Projekt umfasste handwerkliche Tätigkeiten, Beräumungsarbeiten, Maßnahmen zur Bewerbung des Projekts sowie museumspraktische Aufgaben. Es entstand eine moderne Ausstellung zu historischen und technischen Themen aber auch zur Alltags- und Sozialgeschichte der ehemaligen Werksarbeiter.

Die Sanierung des historischen Funktionsgebäudes sowie die Ausstellungsgestaltung und die Eröffnung wurden von der Thüringer Staatskanzlei, mit Fördermitteln des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie sowie mit Unterstützung der Stiftung der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt ermöglicht.