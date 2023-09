Kräftige Böe: Fiat kann Strandkorb nicht mehr ausweichen

Tanna Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Wochenende bei Tanna. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber der Sachschaden ist erheblich.

"Achtung Autofahrer, es kommt ihnen ein Strandkorb entgegen!", so hätte die Rundfunkwarnmeldung am Sonnabend lauten können. Gegen 11.45 Uhr war das Sonnenanbeter-Utensil auf der Straße zwischen Mielesdorf und Unterkoskau unterwegs gewesen.

Ladung nicht gesichert

Ein 47-jähriger Autofahrer, so teilte die Polizei mit, hatte den Strandkorb auf seinem Pkw-Anhänger geladen gehabt. Allerdings sei der Strandkorb in keiner Weise gesichert gewesen. Und so kam, was kommen musste. Zusätzlich zum Fahrtwind soll eine Windböe den Strandkorb dermaßen erfasst haben, dass dieser tatsächlich abhob und sprichwörtlich auf die Gegenfahrbahn flog. Dort kam gerade ein Pkw Fiat, dessen 59-jähriger Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Kollision mit dem noch im Flug befindlichen Strandkorb entstand laut Polizei Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren aufgrund der fehlenden Ladungssicherung eingeleitet.