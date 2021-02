Am Montag waren allerorts die Straßenwinterdienste im Einsatz, wie hier in Blankenstein. Auf den Landes-, Kreis- und Kommunalstraßen gab es reichlich Schnee zu räumen.

Schleiz Zwölf Räum- und Streufahrzeuge des Landkreises sind am Montag um 1 Uhr nachts gestartet.

Auch im Saale-Orla-Kreis fiel seit dem Wochenende der Schnee so reichlich wie selten in den vergangenen Jahren. „Aber bisher läuft alles problemlos, wir mussten keine Straßen sperren, alle Orte sind erreichbar, unsere Jungs haben die Lage im Griff“, erklärte am Montag Andreas Freund, Leiter des Fachdienstes Kreisstraßen im Landratsamt.