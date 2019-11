Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreisverkehr nahe Friesau im dichten Nebel „übersehen“

Dichter Nebel behinderte Sonntagabend den Verkehr im Oberland. Das veranlasste jedoch nicht jeden Autofahrer, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, um entsprechend langsamer zu fahren.

Ein ortskundiger 19-jähriger Ford-Fahrer „übersah“ sogar den Kreisverkehr an der Ortsumgehung von Friesau. Kurz nach 16 Uhr war der junge Mann aus Richtung Saalburg kommend in Richtung Kreisverkehr unterwegs gewesen, als er offenbar von der „Insel“ an der Kreuzung zur Eliasbrunner Allee überrascht worden ist. Mit den linken Rädern überfuhr er geradeaus die bepflanzte Anlage. Eine Leitplanke fing das Auto ab und verhinderte, dass es noch die anschließende Böschung hinabstürzte.

Nach Polizeiangaben blieben die drei Insassen unverletzt. Am Unfallort war zunächst von leichten Verletzungen des Fahrers ausgegangen worden, weshalb der Rettungsdienst an den Unfallort kam. Einsatzkräfte der Bad Lobensteiner Feuerwehr sicherten den Unfallort ab und befreiten den schwer beschädigten Pkw aus der Leitplanke, die ebenfalls auf mehreren Metern Länge beschädigt worden ist.

Am gleichen Nebel-Abend kam es auf dem Schleizer Dreieck zwischen Heinrichshöhe und der Querspange zu einem Unfall. Hier war gegen 21.30 Uhr die Fahrerin eines Pkw Ford nach rechts von der Straße abgekommen, fuhr über eine Wiese und blieb laut Polizeibericht in einem Graben etwa fünf Meter unterhalb der Straße stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.