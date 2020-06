Bad Lobenstein. Seit Montag kann im Becken des Waldbades in Bad Lobenstein wieder geschwommen werden.

Kühler Saisonstart im Bad Lobensteiner Waldbad

Zum Saisonstart am Montag im kurstädtischen Waldbad hatten sich die Freundinnen Emely Schönfeld aus Bad Lobenstein (rechts) und Sandra Guder aus Blankenberg als erste Schwimmerinnen ins gerade mal 16 Grad „warme“ Wasser getraut. „Es wurde Zeit, dass man wieder zum Schwimmen gehen kann“, freuten sich die beiden, denn aufgrund der Coronazeit gab es in den vergangenen Monaten in keinem Hallenbad die Möglichkeit dazu. Ab 11 Uhr hat das Waldbad jetzt wieder täglich geöffnet.