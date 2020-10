Künstler aus dem Oberland spielen Naaman

Eine besondere Filmpremiere ist für das kommende Wochenende geplant: Am Freitag und Sonnabend, 9. und 10. Oktober, wird in Ebersdorf und Liebengrün der Film zum Musical Naaman gezeigt. Das Stück handelt von einem berühmt gewordenen Feldherrn, der an Aussatz erkrankt, sein Ansehen verliert und nach vielen Fehlversuchen, wie durch ein Wunder nach einem Bad im Jordan geheilt wird.

Zusammen mit großen und kleinen Leuten aus der Region ist der Film entstanden: Im Kirchspiel Ebersdorf startete im November 2019 das Musicalprojekt „Gott und die Welt“. Fast 70 Mitwirkende im Alter zwischen vier und 70 Jahren wollten zusammen das Musical Naaman einstudieren und im Juni aufführen. Chor, Band, Bühnenbildner, Kostümnäherinnen, Schauspieler, Technik- und Lichtgruppe waren eifrig dabei und hatten sich gerade gut zusammengefunden, als die Corona-Pandemie die Vorbereitungen stoppten.

Doch Pastorin Anne Boelter und ihr Team, bestehend aus der Musikschule Saale-Orla, dem Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum im Gottesschutz in Ebersdorf, FS Livesoundmixing und viele Helfer aus der Kirchgemeinde haben einen neuen Weg gefunden, es wurde ein Film gedreht. Alle Gruppen waren dafür einzeln zu verschiedenen Zeiten an schönen Plätzen der Region, wie im Ebersdorfer Schloss, auf Schloss Burgk, im Living Stone Garten in Liebengrün und der Ebersdorfer Naturbühne zusammengekommen, um die Szenen zu drehen.

Am Freitag finden die ersten Vorführungen statt. Die 17-Uhr-Vorstellung ist bereits voll besetzt, für 19 Uhr gibt es noch Plätze. Der Film Naaman wird außerdem am Sonnabend, 10. Oktober, im Saal von Hirt’s Gasthaus in Liebengrün und am 14. November in der Remptendorfer Kirche gezeigt. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden für das Musicalprojekt sind willkommen. Für alle Termine wird um Anmeldung gebeten, denn die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Anmeldung: Telefon 036651/87138 oder per Mail an kirche.ebersdorf@t-online.de