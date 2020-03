Kunsthaus Müller: Kunst aus dem Bauchgefühl heraus

Im Museum für Steindruck im Kunsthaus Müller ist nun eine neue Ausstellung zu sehen. „Lithographie der Jubilare des Jahres 2020“ lautet der Titel der Schau. Auch Werke von Armin Mueller-Stahl und Eugen Gomringer werden dabei präsentiert.

„2020 ist doch ein schönes Datum“, erklärt die Galeristin Bärbel Müller. Alle fünf Jahre stöbert sie in ihrem Fundus und sucht Werke von Jubilaren für eine Ausstellung heraus. Nun sind es ganz besonders viele. Zwölf Künstler sind mit ihren Bildern im Museum für Steindruck zu sehen.

Die Auswahl erfolgte laut Bärbel Müller nach ihren Bauchgefühl. „Darum geht es doch bei Kunst“, erklärt sie. Daher kann sie mit der Frage „Was will der Künstler einem mit diesem Werk sagen?“ nichts anfangen. „Er arbeitet frei“, so Bärbel Müller, die auch eine Töpferei betreibt. Wenn er Glück hat, dann gefällt jemanden sein Werk und dieser kauft es auch. „Damit kann der Künstler dann seine Brötchen kaufen.“

Kunst muss gefallen und dies ist meist Liebe auf den ersten Blick. „Man braucht nicht stundenlang mit einem Weinglas in der Hand vor einem Gemälde stehen und sich über die Interpretation des Werkes Gedanken machen“, meint Bärbel Müller. „Entweder mag man das Bild oder nicht.“

Und so sind ihre Lieblingswerke einiger Künstler nun in der neuen Ausstellung vereint. Dabei treffen verschiedene Stilrichtungen und Techniken aufeinander. Farbenfrohe Werke hängen dabei neben minimalistischen Schwarz-Weiß-Drucken, konkrete Kunst neben stilistischen Ausschmückungen.

Für die Gedichte von Eugen Gomringer, der 1925 geboren wurde, wurde die Offset-Lithographie angewandt. Dabei handelt es sich um ein Flachdruckverfahren, bei dem nicht wie sonst bei der Lithographie eine Steinplatte zum Einsatz kommt, sondern eine Druckplatte aus Aluminium.

Der Älteste in der Riege der Künstler ist Ernst Barlach, der am 2. Februar 1870 geboren wurde. Statt einer Vernissage lädt das Kunsthaus Müller für Sonntag, 26. April, ab 14 Uhr zu einem Museumsgespräch ein. Zu Gast ist die Leipziger Schauspielerin Susanne Krassa. Sie stellt Ernst Barlach als Schriftsteller vor und vermittelt einen Einblick in dieses Seite seines Schaffens.

Als „Nesthäkchen“ unter den gezeigten Künstlern bezeichnet Bärbel Müller den Künstler Holger Koch, der im Jahr 1955 geboren wurde. Von ihm stammt auch die Vorzugsgrafik „Zaunkönig mit Oboe“, die extra für diese Ausstellung erscheint. Diese ist zwar sehr schlicht gehalten, aber seine Werke in der Ausstellung gehören zu den farbenfrohesten im Museum

Neben Eugen Gomringer ist auch eine andere namhafte Persönlichkeit mit ihren Werken vertreten. Armin Mueller-Stahl ist nicht nur als Schauspieler international bekannt, er ist auch als Musiker, Schriftsteller und als Maler tätig. Dabei bewegt er sich zwischen den verschiedenen Stilebenen. Er will sich nicht auf eine Richtung festlegen, sondern malt aus dem Bauch heraus.

