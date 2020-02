Kurator recherchiert zu alter Einheitsgemeinde Rosenthal-Saale

Schon vor der Einheitsgemeinde Rosenthal am Rennsteig und der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig gab es einen Zusammenschluss einzelner Gemeinden in diesem Gebiet. Alexander Goll, Kurator des Blankensteiner Museums „Rennsteig und Mee(h)r“, ist per Zufall auf ein fast vergessenes Stück Geschichte gestoßen.

Die Arbeit in verschieden Archiven gehört zum Alltag des Kurators des Blankensteiner Museums „Rennsteig und Mee(hr)“, Alexander Goll. Seit er die Stelle angetreten hat, stehen ihm die Akten und Urkundes des Archivs des Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal (ZPR) und der Gemeinden zur Verfügung. Diese durchstöbert er nach interessanten Geschichten und Fakten, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind.

Geschichte der Einheitsgemeinde aus vielen kleinen Hinweisen zusammengesetzt

„Ich stolperte eines Tages quasi über eine Rede, in der von einer Einheitsgemeinde die Rede war“, erzählte Goll. Sein Interesse war geweckt und er forschte weiter nach. Jedoch in den Chroniken der Gemeinden wurde er nicht fündig. „Ich habe auch die Archivare gefragt, aber leider ergebnislos“, so der Kurator. Einzig Peter Keller, Bürgermeister der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, erinnerte sich an den Namen „Hartingstein“.

Alexander Goll forschte weiter, fand immer mehr kleinere Hinweise, unter anderem in dem Werk „Rosenthal an der Saale“ von Robert Hänsel. Aber erst im Kreisarchiv in Schleiz kam er der Geschichte dieser Einheitsgemeinde auf die Spur.

Die Geschichte beginnt im Jahre 1919. Blankenstein hat ein Platzproblem, neues Bauland muss her. Also wendet man sich an die Orte Kießling und Harra, um dort Flurstücke zu erwerben. Der Gemeindevorstand in Harra lehnte aber entschieden ab. Dieser schlug vielmehr vor, dass Blankenstein sich nach Harra eingemeinden lassen solle.

Kreiseinteilungsgesetz zwingt zur Bildung einer Einheitsgemeinde

Die Gespräche zogen sich weiter hin, schliefen sogar teilweise ein. 1921 traf man sich wieder am Verhandlungstisch. Man einigte sich vorerst auf eine Verschmelzung der Orte Blankenstein, Harra und Kießling. Das Gebilde erhielt sogar einen Namen – „Rosenthal-Reuß“. Aber auch dieses Mal wurde trotz zahlreicher Treffen keine Einheitsgemeinde gebildet.

Erst durch den Druck der Landesregierung und des Erlasses eines Kreiseinteilungsgesetzes kam im Jahr 1923 die Sache wieder ins Rollen. Aber auch dieses Mal kochte die Debatte um den Namen hoch. „Rosenthal-Reuss war bereits als der Name der örtlichen Poststation im Deutschen Reich bekannt“, so Alexander Goll. Er fand sogar den Brief eines Dresdner Einwohners an die Gemeinde Harra, der den Namen „Hartingstein“ vorschlug. Die Sitzungen wurden laut den Akten sehr emotional geführt. Es wurden dabei auch Stimmen laut, die forderten, Protest gegen das Kreiseinteilungsgesetz einzulegen.

Kurze Lebensdauer der Einheitsgemeinde

Am 1. April 1923 entstand dann endlich die Gemeinde „Harra-Blankenstein“. „Als ich das Datum auf der Urkunde sah, hielt ich es erst einmal für einen Scherz“, so Alexander Goll. Aber dem war nicht so. Und so turbulent die Entstehung dieser Einheitsgemeinde war, so problembeladen ging es auch weiter. Nur wenige Wochen nach der Gründung wurde der Name der Kommune in „Rosenthal-Saale“ umgewandelt. Die Verwaltung hatte ihren Sitz in Harra.

Bereits ein Jahr nach der Gründung erreichte ein Antrag auf Auflösung der Gemeinde das Thüringer Ministerium des Inneren. Aus welchen Gründen, dieses Anliegen vorgebracht wurde, ist unklar. Aus den Akten konnte Alexander Goll aber entnehmen, dass im August 1924 die Gemeinde „Rosenthal-Saale“ wieder aufgelöst wurde.

Was Alexander Goll dank Hinweisen, Erwähnungen und Akten zur Geschichte der fast vergessenen Einheitsgemeinde zusammengetragen hat, stellte er als Zusammenfassung „Das andere Rosenthal“ der jetzigen Einheitsgemeinde zur Verfügung. Diese will es in den kommenden Wochen dann veröffentlichen.