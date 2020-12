Lebendige Demokratie

Verhärten sich die Fronten oder gibt die CDU-Fraktion des Stadtrates in Saalburg-Ebersdorf klein bei?

Nachdem in dieser Woche der geniale Schachzug gelang, einen von der Rechtsaufsichtsbehörde beanstandeten Beschluss aufzuheben um gleich hernach einen neuen mit gleichem inhaltlichen Ergebnis zu fassen, spitzt sich die Situation zu. Die Rechtsaufsicht lässt keinen Zweifel daran, dass die Bürgermeisterwahl erst dann stattfindet, wenn per Bürgerentscheid geklärt ist, ob der Chef im Rathaus haupt- oder ehrenamtlich tätig sein wird.

Das mag im Auge vieler, insbesondere der Befürworter des Bürgerentscheids, eine gute Nachricht sein. Die schlechte Nachricht ist: nicht der gewählte Stadtrat trifft auf demokratische Weise, also mit Mehrheiten, Entscheidungen. Sondern im Zweifel eine Behörde. Die mag zwar das Gesetz auf ihrer Seite habe, kann sich aber auf keine einzige Wählerstimme berufen.

Das klingt erst einmal so, als würde eine Behörde die Demokratie ersetzten. Was natürlich nicht stimmt. Denn das Bürgerbegehren kam in der geforderten Zeit mit den benötigten Unterschriften zusammen und ist daher ein urdemokratisches Ergebnis, das es zu respektieren gilt. Die Rechtsaufsicht macht also nichts weiter, als in Saalburg-Ebersdorf demokratische Entscheidungen zu schützen.