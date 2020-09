Verkäuferin Verena Schade und Geschäftsführer Manfred Walther im wiederbelebten Konditorei- und Backwarengeschäft in Wurzbach.

Leerstand bei einem Geschäft in Wurzbach verhindert

Es war eine Frage, die viele Bürger in Wurzbach lange Zeit bewegte: Wenn der „Hering“ am Neumarkt zumacht, wie geht´s dann weiter? Der beliebte Konditorei- und Bäckerbetrieb schloss Anfang des Jahres seine Produktion und die Verkaufsfiliale sowie das dazugehörige Café an Wurzbachs meistfrequentiertem Platz.