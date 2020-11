Lehesten. Am Donnerstag wird dafür das Wasser komplett abgestellt.

Lehesten: Reparatur an Trinkwasserleitung

Wie der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland mitteilt, wird am Donnerstag, 12. November, in Lehesten zwischen 9 und 13 Uhr das Wasser komplett abgestellt. Grund sind Reparaturarbeiten an einer Trinkwasserleitung, heißt es.

Der Zweckverband bittet die Anwohner, sich für den Zeitraum mit genügend Trinkwasser nach eigenem Bedarf zu bevorraten.