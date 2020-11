Viele Jahre lang wurden in dem Stollen bei Lemnitzhammer Eisblöcke für den Sommer gelagert, damit die Bierfässer und ihr Inhalt gut gekühlt in die Gaststätten geliefert werden konnten. Dann geriet er in Vergessenheit. Bis die Wegewarte der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig das Gemäuer für einen neuen Zweck auserkoren: als Winterquartier für Fledermäuse.

Helmut Wirth, Frank Spörl und Claus Walkowiak, Wegewarte der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, sind wieder fleißig in dem Areal bei Lemnitzhammer zugange. Vor einigen Wochen bereiteten sie alles für das Aufstellen eines Gedenkkreuzes vor. An einem Hohlweg, rund 50 Meter von der Straße entfernt, erinnert es an den Todesmarsch von KZ-Häftlingen im April 1945. Am Hohlweg wurden damals sieben Männer, die erschossen wurden, zunächst begraben. Heute ruhen ihre Gebeine auf dem Friedhof in Harra.

Helmut Wirth befreit den Eiskeller von Schlamm und Geröll. Foto: Sophie Filipiak

Nun steht das nächste Projekt an. Denn der Stollen, rund 22 Meter lang, fünf Meter breit und zwei Meter hoch, muss für die zukünftigen geflügelten Bewohner hergerichtet werden. Mit einem geliehenen Bagger wurde zunächst vor wenigen Tagen der Zugang zum Gemäuer freigelegt. Nun befreien die Männer mit ihrer eigenen Muskelkraft das Innere von Schlamm und Geröll.

„Der Keller und das Gelände gehören dem Unternehmen Vattenfall“, erklärt Claus Walkowiak. „Sie wussten noch nicht einmal von den Stollen, bis wir sie gefragt haben, ob wir ihn nutzen können.“ Die Erlaubnis ist aber mit einigen Vorgaben verknüpft. So muss, wenn alles für die neuen Bewohner hergerichtet ist, ein Gitter den Keller verschließen.

Wie genau das Gemäuer gestaltet werden soll, damit die Fledermäuse es auch annehmen, dafür haben sich die Wegewarte den Rat eines Experten eingeholt. Udo Schröder von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes unterstützt das Vorhaben mit Rat und Tat. Kleine Betonkästen sollen den Fledermäusen im Eiskeller Unterschlupf gewähren.

Das Gitter am Eingang soll vor allem neugierige Menschen davon abhalten, die Tiere in ihrer Winterruhe zu stören. Dennoch ist eine Art sanfter Tourismus geplant. Denn sowohl der Wanderweg „Lauschebühl“ wie auch der Saale-Orla-Radweg führen an dem Keller vorbei. „Daher würden wir in Zukunft gern Führungen zur Geschichte Lemnitzhammers mit dem Stollen als Höhepunkt anbieten“, so Helmut Wirth. Wer nicht in den Genuss einer solchen Tour kommt, soll sich über eine geplante Infotafel informieren können.

Einiges an Schutt und Geröll muss aus dem ehemaligen Eiskeller geschafft werden. Foto: Sophie Filipiak

Im Keller wurden früher Eisblöcke gelagert, die im Winter aus der Saale geschlagen wurden. Diese dienten im Sommer als Kühlung für die Bierfässer der Brauerei. Schon im 19. Jahrhundert soll in Lemnitzhammer Bier gebraut worden sein. Einige Gebäude des Wirtschaftsstandortes mussten aber mit dem Bau der Saaletalsperre wegen des steigenden Pegels abgerissen werden.

Das neue Hammerbräu-Gebäude wurde an einem höheren Standort errichtet und 1933 feierlich eröffnet. 1952 wurde die Brauerei Volkseigener Betrieb (VEB). Nach der Wende war aber Schluss. 1991 wurde der letzte Liter Bier in Lemnitzhammer abgefüllt. Das Gebäude der Brauerei wurde 2005 abgerissen.