Die Feuershow von „Muystic Circles“ wird beim Lichterfest in Saalburg am Strand die Besucher faszinieren.

Musik, Bootskorso und Feuerwerk – das Saalburger Lichterfest ist in den vergangenen Jahren zu einer schönen Tradition an Deutschlands größtem Stausee geworden. Und um diese nicht abbrechen zu lassen, soll es auch in diesem Jahr gefeiert werden. Zu einem anderen Termin und in deutlich kleinerem Rahmen.