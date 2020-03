LSD-Trips an falschen Empfänger

Der versuchte unerlaubte Erwerb von Betäubungsmitteln ist einem 24-jährigen Mann aus Schleiz vorgeworfen worden, der dazu jetzt einen Prozesstermin im Amtsgericht in Bad Lobenstein hatte. Denn gegen einen in dieser Sache ergangenen Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt.

Über das „Darknet“, ein nicht frei zugänglicher Teil des Internets, soll der Schleizer 35 LSD-Trips erworben haben. In einem Päckchen mit der Wohnanschrift des Angeklagten waren die illegalen Betäubungsmittel unterwegs und landeten allerdings in anderen Händen. „Er hat nichts bestellt“, erklärte kurzerhand der Verteidiger nach Verlesung der Anklageschrift, was der Angeklagte auch sofort bekräftigte. Wie seine Anschrift auf das Päckchen kam, könne er sich nicht erklären. Mit Drogen habe er nichts zu schaffen.

Fingierter Absender

Während es sich beim Absender des Päckchens um eine fingierte Adresse handeln soll, gibt es die Zielanschrift tatsächlich. Dort wohnen vier Parteien. Vor Gericht konnte nicht geklärt werden, wie es zu dieser Postsendung gekommen ist. Daher erging der Beschluss, dass das Strafverfahren eingestellt wird. Die Kosten und notwendigen Auslagen, die der Schleizer in diesem Fall zu tragen hatte, übernimmt die Staatskasse.