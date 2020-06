Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchenhafter Neubeginn an der Ballettschule Göttengrün

Die Oberland-Ballettschule Göttengrün lädt zu mehreren Freiluft-Vorstellungen des Märchenklassikers „Dornröschen“ ein. Die Premiere wird am Sonntag, 28. Juni, gefeiert.

Kristin Pätz, Leiterin der Oberland-Ballettschule, verrät vorab: „Innerhalb der letzten zwei Jahre entstand in unserem kleinen Ort ein beeindruckendes Bühnenstück dieser faszinierenden Vorlage.“ Nach der Premiere folgen am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Juli, noch zwei weitere „Dornröschen-Special-Veranstaltungen“. Alle drei Aufführungen beginnen jeweils 16 Uhr.

Besucher erleben dann auch einen jugendlichen Tanzweltmeister, welcher in die Rolle des märchenhaften Prinzen schlüpft. Aufgrund des großzügig angelegten Naturparks gibt es reichlich Platz für alle Gäste, heißt es in der Ankündigung. Ihren Besuch haben bereits die Bad Lobensteiner Moorprinzessin und die Pößnecker Rosenprinzessin angekündigt.

„Die Termine finden selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt. Eine behördliche Erlaubnis liegt uns vor“, erklärt Kristin Pätz. Geführt wird außerdem ein Gästebuch. Mitten im Grünen wird die Ballettschule ausreichend Sitzplätze mit entsprechendem Abstand zur Verfügung stellen. Vor allem möchte sich dieser Kulturanbieter nach dem monatelangen Corona-Shutdown mit fantasiebeladenen, farbenfrohen sowie lebensbejahenden Bildern ultimativ zurückmelden.

„Wir haben hoch motivierte Tänzer, welche als treue Soldaten des Königs, emsige Bienen, leuchtende Blümchen, feine Juwelen oder umtriebige Feen an den Start gehen werden. Selbstverständlich erscheint vor malerischer Kulisse auch die Königsfamilie nebst Hofgesellschaft“, so Kristin Pätz. Alle Kinder dürfen sich außerdem zum Finale auf Überraschendes freuen.

Die gastgebende Tanzpädagogin eröffnete 2014 die Ballettschule „La Ballerina“ in Göttengrün und bietet in einer aufgehübschten Kulturscheune vollumfängliche Tanzkunstausbildungen für Kinder und Jugendliche ab dem Alter von drei Jahren an. Mehrmals erhielt die weithin bekannte Einrichtung bereits Förderpreise, Urkunden, Auszeichnungen. In der jüngsten Ausgabe des Heimatjahrbuches Saale-Orla-Kreis beschrieb Kristin Pätz detailliert die bewegte Geschichte ihrer eigentlich noch recht jungen Ballettschule.