Mann aus Schleiz rechtfertigt Schläge für seine Frau

„Das rechtfertig alles nicht, eine Frau zu schlagen“, sagt die Staatsanwältin, nachdem sie lange den Ausführungen des Angeklagten zugehört hat, der einen Grund nach dem anderen ins Feld führt, weshalb er an einem Juli-Tag im vorigen Jahr seine Beherrschung verlor.

Es passierte morgens gegen 10 Uhr in der Küche der gemeinsamen Wohnung in Schleiz. Zwischen dem 54-jährigen Mann und dessen 32-jähriger Frau, mit der er in jenem Monat genau drei Jahre verheiratet ist, kommt es zum Streit, der zunächst verbal geführt wird. Dann aber schlägt er ihr ins Gesicht, soll sie laut Anklageschrift an den Harren gezogen und am Boden liegend sogar noch getreten haben. Schmerzen, Hautabschürfungen und Hämatome sind die Folgen. Der Tatvorwurf lautet auf Körperverletzung und Beleidigung.

Drei, vier Ohrfeigen

Dass er seine Frau geschlagen hat, räumt der Angeklagte beim Prozess am Amtsgericht in Bad Lobenstein ein. Sie jedoch an den Haaren gezogen zu haben, daran könne er sich nicht erinnern. Getreten habe er sie aber auf keinen Fall. „Ich habe ihr drei, vier Ohrfeigen gegeben und sie eine Bitch genannt“, so der Angeklagte. Seine Rechtfertigung dafür: „Meine Frau hat mich betrogen.“ Deshalb sei es zum Streit gekommen. Inzwischen wäre die Scheidung eingeleitet worden. Selbst räumt der Angeklagte ein, seine Frau vor diesem Streit schon einmal geschlagen zu haben.

Der Angeklagte ist von Beruf Keramiker, gesundheitlich schwer angeschlagen und derzeit ohne Arbeit. „Nach einem heftigen Bandscheibenvorfall ist mir gekündigt worden“, behauptet er. Weil krankgeschrieben, bekomme er kein Arbeitslosengeld. „Ich bin das Opfer“, erklärt der Angeklagte, „ich bin drei Jahre von dieser Frau gedemütigt worden.“ Eine Darstellung, der seine Noch-Ehefrau, die aus Bosnien stammt, nicht folgen kann. Vielmehr habe sie immer wieder von ihm zu hören bekommen, dass sie ein Nichts in Deutschland sei. Obgleich ihr als Ehefrau ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, möchte die Geschädigte aussagen. Sie beschreibt, wie er sie an den Haaren gezogen und in den Rücken getreten habe. Nach fünf Tagen seien die Schmerzen so groß gewesen, dass sie einen Arzt aufsuchte.

Es gab häufig Krach

Weil sie in Bosnien alles verloren habe und niemanden sonst in Deutschland kannte, habe sie ihren Peiniger trotz des häufigen Streits nicht verlassen, sagt die 32-Jährige, die ihre beiden Kinder, jetzt zehn und elf Jahre, mit in die Ehe brachte. Eine Nachbarin aus dem Haus bestätigt bei ihrer Zeugenaussage, dass es oft Krach gegeben hätte. Wie an jenem Juli-Tag, als es plötzlich einen „ganz großen Schrei“ gab. Dann habe sie gesehen, dass der Mann wegfuhr, worauf sie zu der Wohnung ging. „Alle hatten geweint, auch die Kinder“, schildert die Zeugin.

Angeklagter bittet um Verzeihung

„Ich entschuldige mich, dass ich dich geschlagen habe“, bittet der Angeklagte vor Gericht seine Frau um Verzeihung, „das wird nicht wieder vorkommen.“ Gelegenheit dazu sollte es kaum geben, denn inzwischen wohnen beide nicht mehr zusammen. Die Staatsanwältin plädiert auf vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und beantragt eine Geldstrafe von insgesamt 1750 Euro. Beim Strafmaß berücksichtigt sie, dass er bislang nicht vorbestraft gewesen ist. Das letzte Wort hat der Angeklagte, der sich selbst verteidigt. „Ich habe alles eingeräumt“, sagt er. Doch getreten habe er seine Frau nicht, dafür sei schon die Wohnung viel zu eng. Als sie sagte, sich in einen anderen verliebt zu haben, seien bei ihm sämtliche „Sicherungen durchgebrannt“.

Wunsch nach Bewährungsstrafe

Das Gericht folgt dem Antrag der Staatsanwältin und erklärt dem Mann, dass das Strafmaß unter 90 Tagessätzen liegt, womit die Verurteilung für keinen Arbeitgeber sichtbar werde. Trotzdem hadert der Schleizer mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil und hätte sich lieber eine Bewährungsstrafe gewünscht, Schließlich sei er schon mit 11.000 Euro verschuldet und in der Privatinsolvenz. Die Ursache für seine finanziell desaströse Lage sieht er wieder allein bei seiner Frau...

Hilfe bei häuslicher Gewalt

Häusliche Gewalt, wie sie in diesem Prozess ans Licht getreten ist, kommt im Saale-Orla-Kreis gar nicht so selten vor. Das Landratsamt verweist auf verschiedene Hilfeangebote. Zum Beispiel unterhält die Volkssolidarität, Regionalverband Oberland, eine Frauenschutzwohnung. Um die 20 Mal werde der Notruf (0174/5 64 70 19) hierzu pro Jahr gewählt, erfuhr unsere Zeitung. Die Adresse für dieses vorübergehende Quartier bleibt anonym. Die Dauer des Aufenthalts in dieser Wohnung sei situationsabhängig. „Sozialpädagogische Kräfte organisieren Hilfe und kümmern sich um die Frauen“, war weiter zu erfahren.

Gewaltbetroffene Frauen, aber auch sie unterstützende Freunde oder Angehörige, können sich zudem jederzeit und rund um die Uhr an das „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen“ (0800/0 11 60 16) wenden. Dort wird anonym, vertraulich und mehrsprachig beraten

Seit November 2007 gibt es im Saale-Orla-Kreis zudem die Arbeitsgruppe „Netzwerk gegen häusliche Gewalt“. Vernetzt sind hier Experten staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und Beratungsstellen des Landkreises, die in ihrer täglichen Arbeit mit unterschiedlichen Formen häuslicher Gewalt befasst sind.