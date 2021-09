Mann in Bad Lobenstein vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Bad Lobenstein. Das ist bisher bekannt.

Seit Donnerstag wird der 67-jährige Karl-Peter Schmidt aus dem Haus der Diakonie in Bad Lobenstein vermisst. Zuletzt wurde er laut Polizei am am Donnerstag gegen 14 Uhr am Telehaus in Bad Lobenstein gesehen, kehrte jedoch nicht in die Einrichtung zurück.

Zur Personenbeschreibung ist Folgendes bekannt:

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1,75m groß,

ca. 95 bis 100 Kilo schwer

kurze schwarze Haare

Oberlippenbart

kräftige Statur

Schlupflid rechts

er trägt eine helle Strickjacke und ein rotes Basecap

der Vermisste. Foto: Polizei

Trotz intensiver Suche nach der Person in von Bad Lobenstein konnte er nicht gefunden werden. Herr Schmidt führt Bargeld mit sich, jedoch kein Mobiltelefon. Informationen zum Verbleib nimmt die Polizei unter der Nummer 03663/4310 oder die Kripo Saalfeld unter 03672-4171464 entgegen.

In Bad Lobenstein gab es bereits am Freitag einen größeren Einsatz der Polizei mit Drohne und Spürhunden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Bad Lobenstein.