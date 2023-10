Markt für Kunsthandwerk im Neuen Schloss von Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. In den stuckverzierten Festsälen wollen erlesene Künstler und Händler am 22. Oktober ihre Waren präsentieren.

Am kommenden Sonntag, 22. Oktober, findet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im Neuen Schloss von Bad Lobenstein ein Kunsthandwerkermarkt statt. In den stuckverzierten Festsälen werden erlesene Künstler und Händler ihre Waren präsentieren, kündigt die Stadtverwaltung an. Die Auswahl der Angebote, darunter auch viele Unikate, werde vielfältig sein und von Porzellan- und Aquarellmalerei über Holz- und Metallarbeiten bis hin zu Textil- und Filzdesign sowie Keramik und Schmuck reichen.

Ebenfalls können Besucher die Sonderausstellung „Ein Feuerwerk der Farben“ von Gerd Pfanstiel mit farbintensiven Porträts verschiedener Prominenter bestaunen. Für das leibliche Wohl werden im Kaminzimmer im extra eingerichteten Café „Kunst & Lebensart“ hausgebackener Thüringer Kuchen sowie kulinarische Leckereien angeboten.