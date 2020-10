Die Maske bleibt aktuell eine der wirksamsten Maßnahmen bei der Eindämmung der Infektionszahlen, ohne das öffentliche Leben lahmzulegen. Nicht jeder will den Sinn verstehen.

Pößneck. In Pößneck weigerte sich ein 79-Jähriger standhaft in einer Bäckerei seine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Dann versuchte er über den Tresen hinüberzulangen und sich seinen Einkauf einfach zu nehmen.

Maskenverweigerer beschäftigt Polizei in Pößneck

Ein 79-jähriger Mann, der seine Mund-Nasen-Bedeckung nicht in einem Geschäft aufsetzen wollte, hat am Mittwoch einen Polizeieinsatz in Pößneck ausgelöst.