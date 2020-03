Maßanfertigung aus dem Saale-Orla-Kreis für Bayreuth

Den größten Teil der Halle der Firma Holzbau Pfeiffer in Burglemnitz nehmen derzeit Binder für das neue Dachträgerwerk einer Sporthalle in Bayreuth ein. Das Unternehmen in Burglemnitz nimmt regelmäßig solche großen Aufträge an.

Drei Meter hoch und 24 Meter lang sind die Kolosse aus Stahl und Fichtenholz, die durch die Firma Holzbau Pfeiffer in Burglemnitz in den vergangen Tagen zusammengefügt wurden. Die Metallteile wurden vom Unternehmen Perthel in Bad Lobenstein gefertigt und in der großen Fertigungshalle in Burglemnitz mit dem Holz verbunden.

Diese Maßanfertigungen aus der Bad Lobensteiner Region werden in Bayreuth zum Einsatz kommen. „Derzeit helfen wir dort bei der statischen und energetischen Sanierung einer Schule und der dazugehörigen Sporthalle mit“, erklärt Jörg Peiffer, Inhaber von Holzbau Pfeiffer. Das Dach der Sporthalle stamme noch aus den 1970er-Jahren. „Damals wurden 19 Dachbinder eingesetzt“, so Jörg Pfeiffer. „Heute brauchen wir nur noch sieben.“

Holz sorgt für besseres Raumklima

Neben der neuen Dachkonstruktion der Sporthalle setzt die Firma aus Burglemnitz in die Bayreuther Schule auch Brettsperrholzplatten in die Wände ein. „Die alten Mauerwerkswände in Innenbereich wurden abgerissen und eine neue Isolierung wird angebracht“, erläutert Jörg Pfeiffer.

Holz sorge für ein besseres Raumklima. Im Fall der Bayreuther Schule wird Fichtenholz eingesetzt. „Es geht aber auch jedes andere Holz, da es den Witterungsverhältnissen nicht ausgesetzt ist“, so der Holzexperte. „Fichte ist aber nun mal in unserer Region am meisten vorhanden.“ Das Holz speichere Feuchtigkeit im Frühjahr und Sommer. Sobald die Heizungen dann in der kalten Jahreszeit wieder in Betrieb sind und die Raumluft dadurch immer trockener wird, gibt das Holz die gespeicherte Feuchtigkeit wieder ab.

Die Binder aus Burglemnitz ging am Montag per Spezialtransport auf die Reise nach Bayreuth und ihrem Bestimmungsort.