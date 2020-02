Bad Lobenstein. Staatliches Gymnasium „Christian Gottlieb Reichard“ in Bad Lobenstein veranstaltet Medienkompetenztag für Schüler, Eltern und Lehrer

Medienkompetenztag an Bad Lobensteiner Schule

Die digitale Welt ändert sich schnell, was Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und auch Gefahren bergen kann. Daher hat das Staatliche Gymnasium „Christian Gottlieb Reichard“ in Bad Lobenstein nun einen Medienkompetenztag veranstaltet – nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer und Eltern.

Facebook mittlerweile „eher was für alte Leute“

„Wer von euch benutzt Facebook?“, fragt Medienpädagoge Julian Ruckdäschel in die Runde. Nur wenige Schüler melden sich. „Das habe ich mir schon gedacht“, so Ruckdäschel. „Facebook ist mittlerweile eher was für alte Leute.“ Die Jugendlichen bevorzugen eher andere soziale Netzwerke wie Snapchat oder Tiktok – weil sie da nicht wie bei Facebook Gefahr laufen, auf Eltern oder Verwandte zu stoßen.

Diese digitalen Plattformen bergen aber auch Gefahren, wie Julian Ruckdäschel erklärt. Der Spiele-Fan hatte zu dem Medienkompetenztag einen besonderen Anzug mit Motiven des Videospiele-Klassikers Pacman angezogen. Das Problem beispielsweise bei Tiktok sei, dass die App von einem chinesischen Betreiber geführt wird. „Was da mit euren Daten passiert, kann man daher nicht genau sagen“, so der Medienexperte.

„Likes“ heute das, was früher die Bonbons fremder Männer

„Früher haben die Eltern immer gewarnt, keine Süßigkeiten von fremden Männern anzunehmen“, führt Julian Ruckdäschel weiter aus. „Heutzutage werden die Bonbons durch Likes ersetzt.“ Ältere Männer würden gezielt junge Frauen und Mädchen anschreiben und sie auffordern, mehr Bilder von sich zu posten. Dafür würden sie mehr Likes erhalten.

„Zudem können beispielsweise ‘Beichtstühle’ das Schulklima vergiften, da dabei im Internet oft über Mitschüler und Lehrer online hergezogen wird“, teilt Iris Eckert, stellvertretende Leiterin des Gymnasiums, mit. „Auch unsere Lehrer haben, neben ihren vielen alltäglichen Aufgaben, mit dem Thema digitale Medien eine weitere Baustelle, die sehr viel Engagement erfordert und nicht immer einfach ist.“ Daher stand Julian Ruckdäschel am Nachmittag den Pädagogen Rede und Antwort. Am Abend hielt er einen Vortrag für die Eltern der Schüler. Meine Meinung