Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall auf der A9

Bad Lobenstein. In einem sich bildenden Verkehrsstau auf der A9 bei Bad Lobenstein ereignete sich am Freitagabend ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten.

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten kam es am Freitagnachmittag auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin. Im einspurigen Baustellenbereich zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und der Autobahnanschlussstelle Bad Klosterlausnitz verlangsamte sich der Verkehr und es kam zur Staubildung. Eine 36-Jährige erkannte dies und verringerte die Geschwindigkeit ihres Autos. Eine nachfolgende 34-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf und wurde dabei schwer verletzt. Die 36-Jährige sowie deren 40-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls verletzt, wobei die Frau durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden musste. Weitere Insassen wurden an der Unfallstelle ambulant behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Wie die Polizei außerdem mitteilt, räumten beide Unfallbeteiligten die Stelle nach dem Zusammenstoß im einspurigen Baustellenbereich selbständig und warteten anschließend im abgesperrten Baustellenbereich auf die Einsatzkräfte. Durch dieses umsichtige Handeln, brachten sie sich selbst in Sicherheit und es kam zu keinerlei weiteren Verkehrsbehinderungen.

