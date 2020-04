Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Alternativen in diesem Jahr

Viel Wasser im Stausee, keine Straßensperrung und dann auch noch schönstes Frühlingswetter – es ist in den vergangenen Jahren leider nicht so selbstverständlich gewesen, dass Osterausflüge ans Thüringer Meer allerbeste Rahmenbedingungen finden. In diesem Jahr hat ein Virus-Fiesling alles zunichte gemacht. Der Saisonstart an Deutschlands größtem Stausee fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Vieles steht derzeit komplett in den Sternen bei der Frage, wie es mit dem Tourismus in der Region weitergeht. Dass es kein „Sonne-Mond-Sterne“-Festival geben wird ist jedem klar, der nur halbwegs die Meldungen zu dieser Pandemie verfolgt. Ein Event mit über 35.000 Besuchern wäre geradezu der Bunsenbrenner für eine Infektions-Explosion. Doch was sind für Alternativen möglich?

„Sanfter Tourismus“ war mal so ein Motto gewesen für das, was zwischen Burgk und Harra vorstellbar wäre. Jetzt scheint es zumindest für geraume Zeit das einzig Mögliche zu sein. Schiffstouren mit begrenzter Passagierzahl, Biergärten mit deutlich größerem Tischabstand, Radtouren und natürlich Spaziergänge sollten mit der jeweils gebotenen Vorsicht möglich sein. Ebenso eine eigene Kahnfahrt mit einem gemieteten Boot. Hier warten die Anbieter jetzt dringend auf Lockerungen der Kontaktverbote.