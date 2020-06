Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Anonyme Freiheiten

Das Marktfest in Wurzbach bleibt ebenso abgesagt wie jenes in Bad Lobenstein. Auch mit der neuen Verordnung, die uns in den nächsten Wochen durch die Coronazeit begleiten wird, sollen unnötige Infektionsrisiken ausgeschlossen werden. Insbesondere lässt sich aus den beibehaltenen Vorsorgemaßnahmen entnehmen, dass im Falle einer Infektion möglichst schnell und präzise Kontaktpersonen ermittelt werden können, um erforderlichenfalls Quarantänemaßnahmen einzuleiten. Dies dann lokal streng begrenzt, so dass nicht aufgrund von Einzelfällen das gesamte öffentliche Leben gleich wieder heruntergefahren werden muss.

Insofern spricht vieles für die App, deren Nutzung freiwillig sein soll. Natürlich werden sich wieder Leute finden, die hinter der App einen bösen Angriff von nach der Weltherrschaft greifenden Monstern vermuten. Oder die einfach nur ihre datenschutzrechtlichen Bedenken anmelden. Übrigens tun dies schon jetzt sehr viele eifrig ausgerechnet auf Facebook oder via WhatsApp. Das gleicht dem Biertrinker, der nach der fünften Flasche lauthals den Alkohol verdammt. Nach allem, was bisher bekannt ist, wird die App ganz im Gegensatz zu den in Gaststätten und öffentlichen Einrichtungen ausliegenden Namenslisten völlig anonym funktionieren.