Meine Meinung: Applaus reicht nicht aus

In Ausnahmesituationen zeigt sich oft, was wirklich wichtig ist. Ohne Lastwagenfahrer, Supermarktmitarbeiter und Pflegekräfte kann unser System einfach nicht funktionieren. Aber durch ihre Arbeit setzen sie sich einer erhöhten Gefahr aus, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Zu Beginn der Pandemie waren daher besondere Aktionen populär, bei denen die Menschen minutenlang auf ihren Balkonen Applaus für die Arbeit der systemrelevanten Berufe spendeten. Noch immer ist das Internet voll von solchen Videos. Das zeugt zwar davon, dass die Anerkennung für solche Berufe, die zuvor eher stiefmütterlich in der öffentlichen Aufmerksamkeit behandelt wurden, gestiegen ist. Aber vom Applaus kann sich eine Pflegerin nun mal nichts kaufen. Gemessen an den Risiken für die Gesundheit, an geleisteten Überstunden und der körperlichen Belastung, ist der Lohn eines Pflegers immer noch zu gering. Eine einmalige Bonuszahlung ist dabei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Durch eine langfristige Lohnerhöhung werden sicherlich nicht alle Probleme der Branche, wie beispielsweise Personalmangel, behoben. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um diese Berufe wieder attraktiver sowohl für Beschäftige als aus junge Leute zu machen, die nach einer Ausbildung suchen.