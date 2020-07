Peter Hagen zum neuen Strandvergnügen am Thüringer Meer.

Meine Meinung: Badespaß ohne Hai-Alarm

Wenn jetzt noch Pamela Anderson und David Hasselhof mit der Boje unterm Arm ins Wasser springen, wäre die Inszenierung perfekt...

Der Strand von Malibu ist der große Bruder von jenem bei Saalburg. Wobei das Thüringer Meer den großen Vorteil bietet, dass es garantiert nie einen Hai-Alarm geben wird. Ansonsten bietet der Saalburger Beach jetzt alles, was zum Strandurlaub gehört: Wasser, Sand und ein Sportangebot, bei dem für jeden etwas dabeisein dürfte. Nicht zuletzt müssen dringende Geschäfte endlich nicht mehr im Buschwerk verrichtet werden. Und für hungrige Mägen oder durstige Kehlen gibt es mit dem „Bistro 42“ direkt am Strand eine Einkehrmöglichkeit.

Für romantische Abendstunden ist ebenso gesorgt. Lichterketten verleihen dem Strand bei Einbruch der Dunkelheit das passende Ambiente. Wenn es die Coronazeiten endlich wieder erlauben, wird auch an die Durchführung von Veranstaltungen gedacht. Deutlich kleiner, als das „SonneMondSterne“-Festival, das in diesem Jahr behördlich verordnet pausieren muss, aber schon 2021 dafür um so exklusiver vom 13. bis 15. August zurückkehren soll.

Dank der Festivalveranstalter ist der Strand aber schon jetzt täglich einen Besuch wert. Auch ohne Pamela und David.