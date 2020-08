Meine Meinung: Bewegungsfrei zum Training

Peter Hagen zum Ärger mit dem Verkehr in Bad Lobensteins Neustadt.

Früher war mehr Lametta – diese Weisheit drängt sich auf bei Betrachtung des Ärgers in der Bad Lobensteiner Neustadt. „Anlieger frei“ als Zusatzzeichen unter einem Sperrschild bedeutet so viel wie – das Sperrschild kann weg. Zumindest, so lange kein Jurist darüber entscheiden muss, ob ein Bußgeld fällig geworden ist.

Streng genommen wird unter Anlieger nämlich verstanden: wer in der betreffenden Straße wohnt, Nutzungsberechtigter eines Grundstückes ist oder „mit Bewohnern der Straße in Kontakt tritt“, womit zum Beispiel Besuche gemeint sein dürften. Aber auch die Fahrt zum Sportplatz oder Waldbad ist ein berechtigtes Anliegen, womit das Befahren der Neustadt legitimiert werden kann. Denn es ist aus Richtung Stadtmitte nirgends erkennbar, dass sich das Fußballfeld außerhalb der Anliegerstraße befindet. Wie es sich in umgekehrter Richtung verhält, darüber streiten sich die Geister.

Eindeutiger und unmissverständlicher könnte die Ausnahme „Bewohner frei“ sein. Aber in einem Land, wo der Abschnittsbevollmächtigte abgeschafft werden musste, um später den Kontaktbereichsbeamten zu erfinden, wäre das zu einfach gedacht. Wobei – das gehört zur Ehrlichkeit – das konkrete Problem hausgemacht ist: Zum Sport geht’s heute motorisiert. Jede körperliche Bewegung außerhalb des Trainingsplatzes ist zu viel.

Viele Schilder, wenig Effekt: Ärger in Bad Lobenstein