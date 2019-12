Meine Meinung: Bus-Unfälle sind die Ausnahme

Das Rettungssystem funktioniert! Diese klare Feststellung lässt sich treffen nach dem Schulbusunglück vom Dienstag. Mit dem Schlimmsten war zu rechnen, als die Alarmierung erfolgte. Zum Glück konnten dann alle vor Ort etwas aufatmen.

Es bleibt im Grundsatz auch eine sichere Angelegenheit, mit dem Kombus-Unternehmen zu fahren. In den zurückliegenden vier Jahren gab es lediglich am 14. Dezember 2017 einen größeren Unfall, als ein Linienbus auf dem Weg nach Gera in den Straßengraben fuhr, wobei es glücklicherweise keine Verletzten gab. Ähnlich, wie es jetzt beim Schulbusunfall zu vermuten ist, hatten den Fahrer gesundheitliche Probleme übermannt.

Alle Busfahrer müssen innerhalb von fünf Jahren 35 Schulungsstunden nachweisen, zu denen die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining gehört. Zudem erfolgt alle fünf Jahre ein Gesundheitscheck, werden Seh- und Hörkraft geprüft und ein psychologisches Gutachten erstellt.

Doch selbst der härteste Pilotentest wird nicht hundertprozentig ausschließen, dass jemand plötzlich gesundheitliche Probleme bekommt. Das kann übrigens auch jedem Elternteil passieren, das seine Kinder mit dem eigenen Auto in die Schule fährt. Wünschen wir dem Fahrer schnelle Besserung!