Meine Meinung: Buße für die Kurstadt

Die Kritik am Skiausflug des Bad Lobensteiner Bürgermeisters war laut, wuchtig und berechtigt. Inzwischen hat sich der Sturm der Entrüstung gelegt. Es stehen inzwischen auch zu viele Existenzen ernsthaft auf dem Spiel, um sich länger am Empörungsbetrieb aufzuhalten.

Thomas Weigelt hat die klare Haltung des Stadtrates zum völlig unnötigen Skiausflug ins österreichische Coronagebiet sehr ernst genommen und will Buße tun. Das Gehalt seiner zweiwöchigen Quarantäne dient direkt guten Zwecken in Bad Lobenstein. Zudem wird die Kurstadt konzeptionell für die kommenden Monate, in denen keiner weiß, was kommt, gerüstet. Das Freibad wäre theoretisch für den Saisonstart Ende Mai bereit, die städtischen Museen laden in Kürze wieder ein, auch die Buchausleihe in der Bibliothek soll an den nächsten Tagen wieder möglich sein. Getan wird, was derzeit getan werden kann.