Meine Meinung: Dauer-Debatte zum Eintritt

Marktfest in Bad Lobenstein: Zahlreiche weitere Hoheiten aus verschiedenen Regionen begleiteten die Amtsübergabe der Moorprinzessin in Bad Lobenstein.

Peter Hagen zum 45. Marktfest in Bad Lobenstein.

Es war ein Marktfest, dessen Zutaten auf Sparflamme zubereitet worden sind. Doch auch die 45. Auflage dieser Traditionsveranstaltung in Bad Lobenstein lebte davon, was schon vom ersten Tag an unter den damaligen Organisatoren von Elfriede Schade bis Joachim Jasinski prägnant gewesen ist: von der Mitwirkung der Einwohner.

Was fast ebenso zur Tradition gehört, ist die jährliche Debatte darüber, ob es richtig ist, für das Betreten des Marktes Eintritt zu verlangen. Oder alternativ die Preise für Speisen und Getränke zu erhöhen, um über eine derartige „Umlage“ einen Teil der Kosten, die beim Bühnenprogramm entstehen, zu begleichen. In diesem Jahr musste am Freitagabend und am Samstag Eintritt bezahlt werden, der Sonntag war frei. Etwas sparen konnte, wer den Vorverkauf genutzt und hierbei einen Euro Rabatt erhalten hatte.

Was der Königsweg ist, darüber wird man auch im nächsten Jahr vermutlich wieder trefflich streiten. Wenn die Vorbereitungen für die 46. Auflage des Marktfestes laufen, das auf jeden Fall seinen festen Stammplatz im Veranstaltungskalender des Kurortes behalten sollte.