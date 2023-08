Meine Meinung: Der Erfolg ist wünschenswert

Visualisierung der von der Exsos GmbH geplanten Pflegeeinrichtung an der Dorfstraße in Milda (Saale-Holzland-Kreis). Dort war Ende Juli Grundsteinlegung.

Peter Hagen zum geplanten Senioren-Projekt in Wurzbach.

Ab wann tritt man mit einem Bauvorhaben in die Öffentlichkeit? An welcher Stelle muss der Stadtrat informiert sein? Speziell zur zweiten Frage wurde jüngst in Wurzbach diskutiert.

Es gibt da also einen Bauinteressenten, der ein Seniorenwohnhaus errichten möchte. Voriges Jahr wurde Umschau in Wurzbach gehalten, ob sich ein derartiges Vorhaben dort verwirklichen lässt. Nachdem vieles dafür sprach, gab es im April einen ersten Termin im Rathaus.

Zwei Monate später wurde der Stadtrat informiert. Weil zunächst noch viele Dinge zu klären waren, wie unsere Redaktion erfuhr. Insbesondere standen Entscheidungen an zu in Privatbesitz befindlichen Grundstücken. Läuft da etwas schief, kann ein ganzes Vorhaben scheitern. Wann also ist der richtige Zeitpunkt, über ungelegte Eier zu reden?

Jetzt hat der Stadtrat mehrheitlich seine Zustimmung für das Senioren-Bauvorhaben erteilt. Ob der Baugrund auf dem Festplatz stabil genug ist, werden die Experten klären. Dem Städtchen jedenfalls ist zu wünschen, dass dieses Projekt gelingt.