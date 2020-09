Meine Meinung: Die Gäste ziehen mit

Peter Hagen zum Badbesuch in Coronazeiten.

Seit dem 1. Juli hat die Ardesia-Therme wieder geöffnet und in diesem verrückten Coronajahr 2020 quasi einen Neustart hingelegt. Die Zwischenbilanz seitens der Geschäftsführung ist positiv.

Nicht nur die Besucherzahlen sind erfreulich, sondern auch das persönliche Verhalten der Gäste. Wie zu vernehmen ist, hält sich nahezu jeder an die Maskenpflicht, die zwischen Eingangsbereich und Umkleidetrakt herrscht. In Bad und Sauna werden weitgehend die Abstände untereinander respektiert und die Hinweisschilder an den kleineren Becken beachtet, die auf die höchstzulässige Zahl der Badegäste hinweist, die sich dort zeitgleich aufhalten dürfen.

Diese Vernunft ermöglicht es, zaghaft weitere Schritte zu gehen. Denn der Wunsch nach den Aquafitness-Kursen ist groß. Im Oktober soll es nun losgehen. Hier zeigt sich, worauf es in diesen Tagen ankommt: Niemand soll Angst und Panik wegen Corona haben, aber um mögliche Ansteckungsgefahren wissen und diese weitgehend vermeiden. Das erspart uns Schließungsszenarien.

Wie dämlich mutet es da geradezu an, wenn in der neuen Bad Lobensteiner „Querdenker“-Gruppierung zum maskenfreien Einkauf in einem Supermarkt aufgerufen wird. Da denkt man nicht quer, sondern gar nicht.

Ab Oktober wieder Kurse in der Ardesia-Therme Bad Lobenstein